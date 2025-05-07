https://news.day.az/officialchronicle/1751078.html Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Генеральный секретарь То Лам и его супруга Но Фон Ли ознакомились с выставкой изобразительного искусства Вьетнама 7 мая в Баку, во Дворце "Гюлистан" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лам и его супруга Но Фон Ли ознакомились с выставкой изобразительного искусства Вьетнама.
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Генеральный секретарь То Лам и его супруга Но Фон Ли ознакомились с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
7 мая в Баку, во Дворце "Гюлистан" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лам и его супруга Но Фон Ли ознакомились с выставкой изобразительного искусства Вьетнама.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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