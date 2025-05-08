https://news.day.az/world/1751131.html

КНДР вновь запустила баллистическую ракету

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом пишет агентство "Рёнхап", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В настоящее время комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи анализирует характеристики ракеты, ее тип и дальность полета, отметило издание.