Seagate намерена утроить емкость жестких дисков

Американская компания Seagate Technology, специализирующаяся на производстве жестких дисков и решений для хранения данных, анонсировала планы по выпуску к 2030 году жесткого диска объемом 100 терабайт (ТБ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNBC.

Главный коммерческий директор Seagate Бань-Сэн Тэх заявил, что спрос на такие накопители огромен.

"Можно подумать: "Да кому это надо?" Ну, много кому", - подчеркнул Бань-Сэн Тэх.

Топ-менеджер подчеркнул, что высокий спрос на диски большой емкости обусловлен ростом популярности искусственного интеллекта и потребностями дата-центров.

"Это один из ключевых инструментов, которые позволяют отрасли дать рынку необходимые объемы для хранения данных, потому что нет других технологий, способных предоставить такую емкость технологий хранения для обеспечения того роста, который нужен рынку", - пояснил он.

В настоящее время максимальная емкость жестких дисков, предлагаемых Seagate, составляет 36 ТБ. Эта модель была запущена в продажу в январе текущего года.