Закрытие симпозиума "Палитра Тюркского Мира": Аланья стала платформой межкультурного диалога

5 мая 2025 года завершился международный симпозиум Turk Dünyası Paleti, продолжавшийся десять дней в турецком городе Аланья - культурной жемчужине Средиземноморья. В проекте приняли участие 15 художников из Азербайджана, Грузии, Турецкой Республики Северного Кипра, Венгрии, Литвы, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции.

Как передает Day.Az, d течение десяти насыщенных дней художники знакомились с историческими и культурными ландшафтами города Аланья, исследуя визуальный язык города и трансформируя впечатления в живописные работы. Симпозиум стал второй встречей в рамках международного проекта Искусство без границ, учреждённого Союзом художников Азербайджана и Международным клубом художников. Первая встреча проекта состоялась в 2024 году в Баку.

Завершением симпозиума стала итоговая выставка, открывшаяся в одном из самых значимых символов города - в экспозиционном пространстве Kızıl Kule (Красная башня), центральной башне крепости Аланьи. В экспозиции было представлено более 33 живописных произведений, созданных участниками симпозиума. Работы, вдохновлённые природой, архитектурой и атмосферой региона, стали своеобразной визуальной хроникой этой международной резиденции.

Проведение симпозиума стало возможным благодаря поддержке Муниципалитета Аланьи (Alanya Belediyesi), Фонда продвижения туризма Аланьи (Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, ALTAV) и отеля Sealine Hotel Alanya. Пространства, гостеприимство и атмосфера города стали важной частью художественного опыта участников, способствовав их диалогу и совместному поиску смыслов.

Проект Искусство без границ продолжает своё развитие. Следующие симпозиумы планируются в Турецкой Республике Северного Кипра, Узбекистане, а также в столицах других стран-участниц. География проекта расширяется, формируя сеть творческих точек пересечения и поддерживая устойчивое международное сотрудничество на основе искусства и культурного обмена.

Симпозиум Turk Dünyası Paleti в Аланьи стал не только художественным событием, но и жестом доверия, открытости и солидарности между культурами. Его финал - выставка в сердце города - стал кульминацией совместного труда, созерцания и творческой энергии.