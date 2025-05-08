https://news.day.az/world/1751252.html Кардиналы в Ватикане второй раз не смогли избрать нового Папу На конклаве в Ватикане кардиналы не смогли избрать нового Папу Римского. Об этом в четверг передает Day.Az со ссылкой на СМИ Ватикана. Сообщается, что об этом свидетельствует появление черного дыма из специальной трубы на крыше Сикстинской капеллы. После обеденного перерыва состоится следующее голосование.
Кардиналы в Ватикане второй раз не смогли избрать нового Папу
На конклаве в Ватикане кардиналы не смогли избрать нового Папу Римского.
Об этом в четверг передает Day.Az со ссылкой на СМИ Ватикана.
Сообщается, что об этом свидетельствует появление черного дыма из специальной трубы на крыше Сикстинской капеллы.
После обеденного перерыва состоится следующее голосование.
Отметим, что конклав проводится в Сикстинской капелле после смерти или отставки Папы.
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