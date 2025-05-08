https://news.day.az/world/1751252.html

Кардиналы в Ватикане второй раз не смогли избрать нового Папу

На конклаве в Ватикане кардиналы не смогли избрать нового Папу Римского. Об этом в четверг передает Day.Az со ссылкой на СМИ Ватикана. Сообщается, что об этом свидетельствует появление черного дыма из специальной трубы на крыше Сикстинской капеллы. После обеденного перерыва состоится следующее голосование.