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Сотни человек пропали без вести из-за сильнейшего наводнения в Конго - ВИДЕО

Сотни человек пропали без вести в результате сильнейшего наводнения в городе Каламие в ДР Конго. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.