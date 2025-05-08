https://news.day.az/world/1751217.html Сотни человек пропали без вести из-за сильнейшего наводнения в Конго - ВИДЕО Сотни человек пропали без вести в результате сильнейшего наводнения в городе Каламие в ДР Конго. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сотни человек пропали без вести из-за сильнейшего наводнения в Конго - ВИДЕО
Сотни человек пропали без вести в результате сильнейшего наводнения в городе Каламие в ДР Конго.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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