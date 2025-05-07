https://news.day.az/officialchronicle/1751052.html Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений Визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений.
Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений
Визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.
"Уверен, что результаты визита будут успешными, достигнутые договоренности трансформируются в конкретные проекты", - отметил глава государства.
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