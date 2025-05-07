Shein и Temu сокращают продажи в США

Китайские гиганты электронной коммерции Shein и Temu сокращают продажи на североамериканском рынке, а риск дальнейшего роста цен также навис над крупными ритейлерами в отрасли США.

Как передает Day.Az, по данным Bloomberg, Shein зафиксировал падение продаж в США на 23 процентов. В то же время продажи Temu упали на 17 процентов за тот же период.

Первоначальное падение продаж является одной из первых реакций американских потребителей на рост цен, освобождающее импорт в США стоимостью до 800 долларов от торговых пошлин, которую Shein и Temu долгое время использовали для беспошлинной доставки небольших посылок из Китая потребителям в США.

Средняя цена 100 лучших товаров для красоты и здоровья по версии Shein выросла более чем вдвое по сравнению с 15 апреля. Средняя стоимость товаров в категории игрушек и игр выросла более чем на 60 процентов, товаров для дома и кухни - почти на 40 процентов, а женской одежды - на 10 процентов.

Теперь Temu планирует отказаться от своей успешной модели, ориентированной на дешевый импорт из Китая, и перейти к модели "локального выполнения заказов".

Согласно этому плану, в обозримом будущем компания будет стремиться продавать на рынке США только продукцию местных торговцев, чтобы избежать импортных пошлин.