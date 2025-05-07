https://news.day.az/society/1750947.html Увеличивается количество рейсов по одному из ж/д маршрутов - ДАТА Для обеспечения пассажирского спроса в дни праздника Гурбан назначаются дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД). "6, 7, 8 и 9 июня поезда будут следовать как из Баку в Габалу, так и в обратном направлении.
Увеличивается количество рейсов по одному из ж/д маршрутов - ДАТА
Для обеспечения пассажирского спроса в дни праздника Гурбан назначаются дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД).
"6, 7, 8 и 9 июня поезда будут следовать как из Баку в Габалу, так и в обратном направлении. Билеты можно приобрести на сайте www.ady.az, через приложение "ADY Mobile", а также в кассах станций и вокзалов", - говорится в сообщении.
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