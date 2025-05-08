Азербайджанские борцы завоевали еще две медали на турнире "Чемпионы" в Турции

В Анталье продолжается международный турнир "Чемпионы" по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет. Во второй день соревнований представители сборной Азербайджана вновь отличились.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весовой категории до 60 кг Айхан Джавадов стал серебряным призёром, а Ведат Гасымлы завоевал бронзовую медаль. Кроме того, на ковёр выходили азербайджанские борцы в категориях до 72 и 87 кг.

На третий день турнира за медали будут бороться спортсмены в весах до 63, 82 и 130 кг. Напомним, что в первый день сборная Азербайджана также выиграла две награды.