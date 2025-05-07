В Университете АДА прошел семинар для специалистов по коммуникациям ряда госорганов Узбекистана

7 мая при совместной организации Агентства развития медиа и Программы повышения квалификации Университета АДА состоялся семинар для специалистов по коммуникациям ряда государственных органов и учреждений Узбекистана на тему "Формирование нарративов: Эффективность в стратегической коммуникации и связях с общественностью".

Об этом в среду сообщили Day.Az в Агентстве.

Было отмечено, что на семинаре, проведенном преподавателем кафедры Коммуникаций и цифровых медиа Университета АДА, членом Наблюдательного совета Агентства развития медиа Шафаг Мехралиевой, участникам была представлена информация о международных подходах к формированию социальных нарративов в современной коммуникационной среде, управлению связями с общественностью и доведению стратегических месседжей до целевой аудитории.

На семинаре было отмечено, что в условиях цифровой трансформации разработка коммуникационных стратегий с чётко сформулированными целями и задачами, реализация грамотной контентной политики и внедрение единого институционального подхода играют важную роль в повышении эффективности деятельности государственных структур.