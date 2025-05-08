Роль общенационального лидера Гейдара Алиева как основателя Азербайджанской государственности и конституционного строя незаменима.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на мероприятии, посвящённом 102-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева и церемонии открытия нового корпуса административного здания Бакинской городской прокуратуры.

По его словам, под руководством великого лидера Азербайджан сохранил свою независимость, укрепив основы правового государства, а под руководством Президента Ильхама Алиева был полностью обеспечен государственный суверенитет и восстановлена территориальная целостность страны.

Генеральный прокурор также рассказал о работах, проводимых в рамках развития и модернизации правоохранительных органов под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что современное оснащение нового корпуса будет способствовать более эффективной и продуктивной деятельности Бакинской городской прокуратуры.

К.Алиев выразил глубокую благодарность главе государства от имени всего коллектива прокуратуры в связи с открытием нового административного здания. Он подчеркнул, что создание такой современной инфраструктуры стало возможным благодаря постоянному вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева к органам прокуратуры. Новые условия, по его словам, будут способствовать росту профессионализма, повышению трудового потенциала и достижению значительных успехов в деле повышения удовлетворенности граждан.