В ряде рек Азербайджана наблюдается повышение уровня воды

По данным автоматических гидрологических станций на 9:00 7 мая, в результате интенсивных дождей ливневого характера в большинстве рек повысился уровень воды.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальной гидрометеорологической службе.

В реках, протекающих по территории Большого Кавказа, уровень воды в реке Гарасучай повысился на 53 см, реках Пирсаатчай и Велвелечай - на 4 см, в Эйричай - на 2 см; в реках Малого Кавказа - в реке Курекчай - на 6 см, в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионе - в реке Гуручай - на 6 см; в нижнем течении реки Кура в пункте Сурра - на 46 см, в пункте Зардаб - на 20 см, в верхнем течении реки Араз - на 34 см.

В трансграничных реках в пункте Гырагкесемен Куры уровень воды повысился на 16 см, расход воды составил 773 кубометра в секунду, что соответствует 107 проц нормы; в пункте Джалайыр на реке Ганых уровень воды повысился на 34 см, расход составил 284 кубометра в секунду, что составляет 143 проц от нормы.