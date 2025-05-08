Объявлена ​​ дата очередного пленарного заседания парламента Азербайджана

Объявлена ​​дата проведения очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса, сообщает Day.Az.

Как сказала председатель парламента Сахиба Гафарова на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном теме "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана", очередное пленарное заседание состоится 16 мая.