https://news.day.az/politics/1751240.html Объявлена дата очередного пленарного заседания парламента Азербайджана Объявлена дата проведения очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса, сообщает Day.Az.
Объявлена дата очередного пленарного заседания парламента Азербайджана
Объявлена дата проведения очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса, сообщает Day.Az.
Как сказала председатель парламента Сахиба Гафарова на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном теме "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана", очередное пленарное заседание состоится 16 мая.
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