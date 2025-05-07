Конклав не смог избрать нового папу римского с первого раза/

Как сообщает Day.Az, это означает, что 133 кардинала не приняли решения во время первого голосования Конклава по избранию нового папы римского, и процесс будет продолжаться.

С завтрашнего дня и до избрания нового папы будет проходить максимум четыре голосования в день.

При выборе нового папы римского, как известно, из трубы пойдёт белый дым.