https://news.day.az/world/1751095.html Конклав не смог избрать нового Папу Римского Конклав не смог избрать нового папу римского с первого раза/ Как сообщает Day.Az, это означает, что 133 кардинала не приняли решения во время первого голосования Конклава по избранию нового папы римского, и процесс будет продолжаться. С завтрашнего дня и до избрания нового папы будет проходить максимум четыре голосования в день.
Конклав не смог избрать нового Папу Римского
Конклав не смог избрать нового папу римского с первого раза/
Как сообщает Day.Az, это означает, что 133 кардинала не приняли решения во время первого голосования Конклава по избранию нового папы римского, и процесс будет продолжаться.
С завтрашнего дня и до избрания нового папы будет проходить максимум четыре голосования в день.
При выборе нового папы римского, как известно, из трубы пойдёт белый дым.
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