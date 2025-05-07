https://news.day.az/economy/1751004.html "Малайзийская компания займётся техподдержкой спутника Azerspace-1" Малайзийская компания будет оказывать услуги техподдержки спутника "Azerspace-1". Как сообщает в среду Day.Az, соответствующей работы в Космическом агентстве Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") уже завершены.
"Малайзийская компания займётся техподдержкой спутника Azerspace-1"
Малайзийская компания будет оказывать услуги техподдержки спутника "Azerspace-1".
Как сообщает в среду Day.Az, соответствующей работы в Космическом агентстве Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") уже завершены.
Согласно информации, "Азеркосмос" поручил оказание вышеуказанных услуг компании "Park Place Technologies Malaysia Sdn Bhd" и заключил с ней контракт стоимостью 9027 манатов.
Отметим, что "Park Place Technologies Malaysia Sdn. Bhd" базируется в малайзийском городе Шах Алам. Компания занимается деятельностью в области ремонта и восстановления оборудования. Она была основана 4 июля 2017 года.
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