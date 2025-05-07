"Малайзийская компания займётся техподдержкой спутника Azerspace-1"

Малайзийская компания будет оказывать услуги техподдержки спутника "Azerspace-1".

Как сообщает в среду Day.Az, соответствующей работы в Космическом агентстве Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") уже завершены.

Согласно информации, "Азеркосмос" поручил оказание вышеуказанных услуг компании "Park Place Technologies Malaysia Sdn Bhd" и заключил с ней контракт стоимостью 9027 манатов.

Отметим, что "Park Place Technologies Malaysia Sdn. Bhd" базируется в малайзийском городе Шах Алам. Компания занимается деятельностью в области ремонта и восстановления оборудования. Она была основана 4 июля 2017 года.