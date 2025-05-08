Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Арифу Бабаеву Премии Гейдара Алиева

За особые заслуги в развитии азербайджанской культуры Ариф Имран оглу Бабаев удостоен Премии Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.