https://news.day.az/officialchronicle/1751200.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Арифу Бабаеву Премии Гейдара Алиева За особые заслуги в развитии азербайджанской культуры Ариф Имран оглу Бабаев удостоен Премии Гейдара Алиева. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Арифу Бабаеву Премии Гейдара Алиева
За особые заслуги в развитии азербайджанской культуры Ариф Имран оглу Бабаев удостоен Премии Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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