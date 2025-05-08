АБР заинтересован в содействии развитию Каспийского зелёного энергетического коридора

Азиатский банк развития (АБР) заинтересован в дальнейшем содействии проекту "Каспийский зелёный энергетический коридор" при условии его коммерческой целесообразности.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend на полях 58-го Ежегодного заседания АБР в Милане заявила директор Отдела регионального сотрудничества и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Лязиза Сабырова.

"Всё началось с обращения правительства Азербайджана в прошлом году с просьбой поддержать три страны - Азербайджан, Казахстан и Узбекистан - которые уже начали работать в этом направлении. Мы оперативно отреагировали в рамках программы CAREC и нашли грантовое финансирование для подготовки технико-экономического обоснования. Также мы привлекли дополнительные грантовые средства, в том числе от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций", - рассказала она.

По словам Сабыровой, в настоящее время ведётся работа над предварительным технико-экономическим обоснованием проекта.

"В апреле в Баку мы подписали меморандум о взаимопонимании с тремя министерствами энергетики, АБР и АБИИ по началу подготовки ТЭО. Это будет двухэтапное исследование. Первый этап крайне важен для оценки технической, экономической и нормативной целесообразности потенциального межрегионального энергосоединения между Южным Кавказом и Центральной Азией. Это масштабный, важный и трансформационный проект", - подчеркнула она.

Сабырова выразила уверенность, что проект потребует значительных инвестиций.

"Думаю, здесь найдётся место как для других международных финансовых институтов, так и для частного сектора. Но, безусловно, если технико-экономическое обоснование подтвердит коммерческую жизнеспособность проекта, АБР будет очень заинтересован в его финансировании", - отметила она.

Говоря о других проектах в области зелёной энергетики, Сабырова сообщила, что АБР утвердил ряд проектов в Азербайджане, включая солнечные электростанции в Банке, Билясуваре и Аляте.

"Ранее АБР одобрил два кредита на проекты по передаче и распределению электроэнергии на сумму 160 и 250 миллионов долларов. Кроме того, мы предоставили техническую помощь в размере чуть более 1 миллиона долларов на проект по декарбонизации теплоснабжения и энергетического сектора", - добавила она.

Стратегия по Среднему коридору

"В рамках программы CAREC мы сейчас разрабатываем стратегию по Среднему коридору. Причем речь идет не только об инвестициях в дороги или железные дороги, но и о так называемой "мягкой" составляющей. Мы планируем завершить подготовку стратегии в этом году.

В июне состоится встреча высокопоставленных представителей стран-участниц программы CAREC в Иссык-Куле в Кыргызской Республике. Мы планируем обсудить стратегию там, представить результаты исследования национальным координаторам и получить их обратную связь. Финализацию стратегии по Среднему коридору мы также наметили на этот год", - сообщила Лязиза Сабырова.

Она отметила, что транспортная команда АБР в настоящее время проводит промежуточную оценку действующей транспортной стратегии CAREC до 2030 года.

"Мы смотрим свежим взглядом на то, насколько стратегия по-прежнему актуальна и нужно ли её немного скорректировать. Предыдущая транспортная стратегия CAREC включала несколько приоритетов. Один из них - это улучшение транспортной связанности, в первую очередь за счет дорог и железных дорог. Другим направлением было обеспечение безопасности дорожного движения. Это очень важная задача для региона CAREC, ведь безопасность на дорогах - актуальная проблема во многих странах, включая Южный Кавказ. Третьим направлением было внимание к обслуживанию дорожных активов, что также является ключевым элементом. Сейчас наша команда анализирует, нужно ли вносить изменения в эти приоритеты", - пояснила она.

Что касается стратегии по Среднему коридору, Сабырова указала, что АБР определяет список ключевых "узких мест", где наблюдаются сложности, учитывая, что коридор является мультимодальным.

"Другой важный элемент стратегии - это анализ технического регулирования, "мягкой" части, с целью гармонизации процедур. Все транзитные, таможенные процедуры должны быть упрощены для всех стран вдоль маршрута, особенно для транзита, скажем, из Китайской Народной Республики до Европы. Мы готовим стратегию по Среднему коридору в координации с вовлечёнными странами. Недавно в Баку мы провели консультации с министерством транспорта и другими соответствующими структурами Азербайджана по этой теме", - сообщила она.

Сабырова подчеркнула, что АБР действует в консультациях не только со странами, но и с международными партнерами по развитию, так как в настоящее время над Средним коридором работают и Всемирный банк, и ОЭСР, и Европейская комиссия.

"Мы координируем действия с ними также", - добавила она.

Сотрудничество в области цифровизации

Сабырова отметила, что в рамках программы CAREC цифровизация является сквозной темой.

"Мы стараемся учитывать цифровизацию во всех направлениях нашей деятельности. В феврале этого года правительство Азербайджана обратилось в АБР с просьбой поддержать реализацию проекта по расширению Бакинского метрополитена. Этот проект входит в государственную программу на 2025-2030 годы по улучшению транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих районах. Мы в АБР отреагировали довольно быстро и уже утвердили техническую помощь для подготовки проекта расширения метро. Проект включает строительство нескольких станций, около 20 километров тоннелей, установку сигнальных и других систем. При этом важной составляющей проекта является компонент цифровой трансформации", - сказала она.