Эти лица в Азербайджане могут получать пенсию умершего

Согласно действующему законодательству, в некоторых случаях пенсионный капитал, накопленный умершим человеком, или получаемая им пенсия могут быть переданы наследникам.

Как сообщает Day.Az, депутат Милли Меджлиса Вугара Байрамов заявил в эфире Xəzər TV, что это право в основном распространяется на детей, не достигших 18 лет, лиц с инвалидностью и супругов умерших.

Вюгар Байрамов отметил, что рассматриваются и новые подходы в этой сфере. Депутат предложил разрешить направлять хотя бы часть пенсионного капитала на личные нужды граждан. Подобные модели уже применяются в ряде развитых стран.

Он также добавил, что в некоторых странах существует не только понятие минимального, но и среднего пенсионного капитала. Гражданам, чей накопленный капитал превышает этот средний уровень, предоставляется возможность использовать его.

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