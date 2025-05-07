США наращивают сбор разведданных о Гренландии

США активизировали сбор разведывательных данных о Гренландии, что может быть связано с планами президента Дональда Трампа по присоединению датского острова. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, на прошлой неделе несколько высокопоставленных чиновников отправили секретное предписание спецслужбам США. Документ направлен на изучение настроений жителей Гренландии относительно независимости и возможной добычи ресурсов американцами, а также поиск сторонников Вашингтона.

WSJ назвала эту директиву одним из первых шагов администрации США, четко направленных на осуществление планов Трампа по установлению контроля над островом. В газете сочли, что эти усилия указывают на серьезность намерений американского лидера.

При этом директор Национальной разведки США Тулси Габбард обвинила издание в раскрытии секретной информации и подрыве доверия к президенту.