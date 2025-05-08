Политический цирк в Европарламенте

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Брюссель снова родил. Не мысль, не стратегию, не инициативу - а бюрократический мертворождённый документ, который с равным успехом мог бы лечь на полку к инструкциям по сортировке евромусора. Европейский парламент, этот позолоченный мавзолей имперских комплексов и лицемерной сентиментальности, 7 мая громогласно изрыгнул очередную резолюцию - на этот раз по Турции. Формально - доклад. По сути - политическая простыня, пропитанная дешевыми лозунгами, геополитической неадекватностью и вечной европейской ностальгией по временам, когда можно было указывать Востоку, как ему жить.

С трудом сдерживая истерику от осознания собственной геополитической никчемности, депутаты Европарламента решили поиграть в "миротворцев". И конечно же, куда без их любимой игрушки - Армении, которую они таскают по всем своим резолюциям, как старую закопченную иконку, которой давно никто не верит, но которой удобно прикрываться, когда нечего сказать. Их снова терзает боль - не по Ходжалы, не по разрушенным мечетям, не по изгнанным миллионам азербайджанцев, а по бедненькой, капризной, фальсифицированной Армении, которая из жертвы превратилась в профессионального симулянта международной жалости.

... Европейский парламент одобрил доклад по Турции, в котором Анкару призвали сыграть конструктивную роль в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Документ поддерживает процесс нормализации армяно-турецких отношений и называет восстановление связей между двумя странами важным шагом к примирению, стабильности и развитию на Южном Кавказе.

В докладе говорится о необходимости реализации ранее достигнутых соглашений, включая открытие границ и воздушного пространства. Европарламент также призвал Турцию использовать своё влияние на Азербайджан, чтобы не допустить новых боевых действий против Армении.

Кроме того, парламент вновь потребовал от Турции признать выдуманный "геноцид армян" и соблюдать обязательства по сохранению армянского культурного наследия.

Автором доклада выступил Начо Санчес Амор - докладчик по Турции и депутат Европарламента от Испании. Доклад ранее был обсужден и одобрен Комитетом по иностранным делам Европейского парламента.

Доклад насквозь пропитан ментальной плесенью. Это не попытка анализа - это крик политического отчаяния стареющего континента, который всё ещё мечтает, что может определять чужие судьбы, хотя сам уже не может определиться с собственным полом. Европа требует, поучает, пеняет, выносит вердикты. Только вот никто больше не слушает. Ни в Анкаре, ни в Баку, ни даже в Ереване, где давно поняли: Европа - это о грантах, а не о победах.

Собрание евродепутатов, которых избирают по принципу "кто громче плачет о правах человека", решило покомандовать Турцией и через неё - Азербайджаном. В духе колониального официанта, который давно не работает в ресторане, но продолжает разносить меню, надеясь, что кто-то ещё закажет у него "европейскую мораль". А в ответ - тишина. Потому что мы в другом зале. На другой сцене. Где победа называется победой, а не "нарушением статус-кво". Где мир строится реализмом, а не заседаниями.

Доклад, автором которого выступил испанский социалист Начо Санчес Амор, представляет собой не что иное, как хрестоматию западной лицемерной экзальтации. Европа, обременённая памятью о колониальном прошлом, но напрочь утратившая чувство исторической ответственности, решает снова разыграть спектакль в жанре "восточная миссия просвещения". На этот раз - с Турцией и Азербайджаном в главных ролях, и, разумеется, с Арменией в образе страдающей и ждущей спасения "жертвы".

Надменный тон европейских депутатов, призывающих Турцию "влиять на Азербайджан" - звучит как приглашение к политическому маразму. Вся их риторика - не дипломатия, а высокомерный бред, поданный под соусом "европейских ценностей". Забывая, что ни одна из этих ценностей не сработала, когда Азербайджан десятилетиями взывал к справедливости по поводу армянской оккупации, геноцида в Ходжалы и разрушения культурного наследия в Карабахе.

А теперь - внимание: Европарламент призывает Турцию сыграть "конструктивную роль" в процессе урегулирования. Кто-кто, а Турция уже давно играет роль куда более конструктивную, чем все брюссельские синекуры вместе взятые. Благодаря Турции и её стратегическому альянсу с Азербайджаном вообще появилась перспектива постконфликтного мира. Именно Турция - та сила, которая помогла региону выйти из многолетней ловушки статус-кво, в которой Европарламент благополучно дремал два десятилетия.

Турция, в отличие от пыльных залов Евросоюза, не пускает в ход фальшивые заявления о "двустороннем диалоге" - она действует. В отличие от Европы, которая предпочитала молча смотреть на оккупацию азербайджанских земель, Турция не побоялась назвать вещи своими именами. И не потому, что это "влиятельный игрок", как снисходительно говорят в Брюсселе, а потому что Турция - государство, которое знает цену верности, справедливости и стратегической ясности.

В этом же докладе, под спудом европейской озабоченности, содержится всё та же мантра про "геноцид армян", которую Европарламент повторяет с фанатичной упёртостью сектанта. Европа снова предлагает Турции "признать" миф, который историки давно раскололи по косточкам. Но главное - не правда, а символическая жертва, с помощью которой Европа пытается сохранять своё моральное превосходство, давно утраченное в Косово, Ливии, Ираке и, конечно, в Карабахе. Вам не кажется, что когда бывшие колонизаторы призывают признать "геноцид" - это звучит особенно фарсово?

А теперь немного маразма в чистом виде: Европарламент "приветствует" открытие армяно-турецкой границы для гуманитарной помощи... в Сирию. Это, простите, уже из разряда анекдотов. Армения - страна, которая раз за разом голосует против Турции в международных инстанциях, вдруг становится "гуманитарным мостом" в арабский мир. В стране, чей МИД выглядит как филиал Yerevan PR School, Европарламент надеется найти посредника по Сирии.

Доклад Европарламента, обильно приправленный "озабоченностями" по поводу Турции, - это ещё и памятник самому себе. Памятник европейскому неоколониальному снобизму, который в XXI веке вырядился в права человека и "верховенство закона", но так и не научился отличать жертву от агрессора. Брюссельские депутаты осуждают Турцию за "регресс демократии", "отсутствие реформ", "политизацию судебной системы" и "преследование журналистов". Ах, как знакомо - это же те же самые обвинения, которыми покрывают любое государство, осмелившееся не пасть ниц перед ЕС.

И вот тут начинается высший пилотаж европейского лицемерия. Эти самые обвинители - депутаты парламентов стран, которые сами утратили политическую субъектность в угоду бюрократической машине ЕС. Франция, где разгоняют протестующих пенсионеров дубинками, Германия, где за альтернативную точку зрения можно потерять работу, Польша, где "европейская солидарность" заканчивается на границе с беженцем из Востока. Кто здесь авторитет? Кто имеет моральное право поучать Турцию или Азербайджан?

Ирония в том, что в Европе всё ещё всерьёз думают, что можно воздействовать на регион через доклады. Но Карабах не освобождался докладами, и армянская армия не покидала оккупированные районы под влиянием брюссельских "рекомендаций". Эти документы не читают в Зангилане и не обсуждают в Шуше. Потому что они ничего не решают. Ни в политике, ни в безопасности, ни в справедливости.

Но ЕС, конечно, пытается делать вид, что играет на этой шахматной доске. Он "призывает", "выражает обеспокоенность", "приветствует" и "надеется". Особенно - надеется. Особенно - по отношению к Армении. Потому что Европа по-прежнему воспринимает Армению как белую карту на черном фоне Востока. Удобную, управляемую, послушную. Армения давно стала для Европы не партнёром, а марионеткой, которую таскают по брюссельским кулуарам ради очередного антироссийского, антиазербайджанского или антитурецкого сюжета.

И здесь надо сказать предельно ясно: никакой нормализации не будет по сценарию Европарламента. Потому что Европа не субъект мира Южного Кавказа. Настоящая нормализация возможна только на базе реалий, а не европейской риторики. А реальность такова: конфликт завершён, Карабах - часть Азербайджана, Армения капитулировала, и регион движется к интеграции по формуле, где Турция и Азербайджан - архитекторы новой безопасности.

Попытка Европарламента сделать вид, будто Анкара обязана "влиять" на Баку, чтобы остановить "агрессию" против Армении, - это, простите, дипломатическая шизофрения. Турция не является диспетчером Азербайджана. А Азербайджан, в отличие от Армении, не страна-сателлит, которую можно толкать под столом. Мы сами определяем свою политику. Мы не нуждаемся в наставлениях тех, кто закрывал глаза на агрессию против нас в течение 30 лет.

Вся эта словесная мешанина Европарламента напоминает грандиозную попытку "переиграть" историю. Европа, проиграв в Карабахе, решила взять реванш на бумаге. Но история уже написана. И не еврорезолюциями, а кровью солдат, мощью армий, волей народов и точностью военных. Это и есть та "реальность", которую ни один Начо Санчес Амор не в силах переписать.

Когда Европарламент призывает Турцию "влиять" на Азербайджан ради защиты "суверенитета Армении", он сам того не замечая признаёт главное: у Армении нет суверенитета. Если чья-то безопасность зависит от того, как на него "повлияет третье государство" - значит, мы имеем дело не с государством, а с международным иждивенцем. Такого рода конструкция хорошо знакома - постсоветский вариант "Failed State", у которого не хватает ни ресурсов, ни армии, ни политической воли, чтобы отвечать за свои поступки. Зато хватает лоббистов в Страсбурге и Брюсселе.

Всё это - как дешёвый театр. Европа играет роль обеспокоенного старшего, Армения - обиженного младшего, Турция - вечно виноватого старшего брата, а Азербайджан - опасного соседа, которого нужно "приручить". Но эта постановка давно превратилась в фарс. Потому что реальный мир - не комитет по внешним делам Европарламента. Здесь не работают резолюции, составленные бывшими журналистами и политтехнологами от социал-демократов.

Европа требует от Турции "признать геноцид армян". Простите, но это не требование - это догмат. Это новая религия для тех, кто потерял смысл. Забывая про Ходжалы, про изгнанных азербайджанцев, про 30 лет разрушенной земли, Европа хочет вручить Армении ореол святости. Только проблема в том, что Армения - не мученица, а палач, который теперь надевает белый халат жертвы и выходит на трибуну, чтобы вещать о "правах человека".

А вы не хотите вспомнить про разрушенные мечети, превращённые в свинарники? Про выжженные деревни, про минированные поля, про депортации и культурный вандализм? Или это всё не укладывается в рамки "европейских ценностей"?

Особо следует остановиться на "озабоченности" Европарламента в отношении внутренней политики Турции. Ах, в Турции суды не так независимы, как хотелось бы господам из ЕС. Ах, в Турции задерживают тех, кто финансирует беспорядки. Ах, в Турции борются с сектантскими структурами, которые в Европе финансируют через НПО. А вы, господа, не хотите сначала на себя посмотреть? Где была ваша свобода слова, когда во Франции душили протесты жёлтых жилетов? Где была ваша забота о демократии, когда вы закрывали глаза на немецкие, португальские, бельгийские, голландские, прибалтийские неонацистские группы и движения? Где были ваши ценности, когда вы поддерживали колониальные диктатуры в Африке и Ближнем Востоке?

Ответ ясен: европейские ценности - это товар. Их продают и покупают, в зависимости от того, кто платит больше. Армения - платит образом страдающего христианского анклава, Турция и Азербайджан - не платят, а действуют. И вот это вызывает ярость в Брюсселе.

Мы - те, кто вернул себе свои земли. Мы не просили разрешения. Мы не собираемся оправдываться. И мы точно не нуждаемся в лицензии на мир от Европарламента.

... Европейский парламент, закатив рукава, снова полез читать морали Востоку - как всегда, с видом провалившегося миссионера и хрипом обиженной империи. Только вот незадача: мир давно вышел из-под протектората ваших комплексов. Здесь, на Южном Кавказе, ваш голос - не директива, а фоновый шум. Ваши резолюции - не решения, а письма в пустоту. Ваши угрозы - не дипломатия, а театральное кривляние, в лучшем случае годное для обсуждения в кафе при штаб-квартире НАТО.

Сегодня не вы пишете сценарий. Вы даже не второстепенные персонажи. Вы - титры, мелькающие после того, как зрители уже покинули зал.

Хотите сыграть роль арбитра? Сначала выучите географию. Карабах - это Азербайджан. Шуша - это не декорация для ваших жалобных эпистол, а символ нашей победы. Хотите говорить о мире? Говорите на языке фактов, а не жалобных реляций от Начо Санчеса и компании. Хотите "влиять"? Попробуйте сначала повлиять на собственную разлагающуюся политическую систему, где протестующие горят в уличных пожарах, а президенты теряют доверие быстрее, чем теряют связь с реальностью.

А потом - приезжайте в Шушу. Без армянского сопровождения. Без европейского высокомерия. Без миссионерского взгляда. Просто как туристы. Посмотрите своими глазами на то, что вы годами игнорировали, называя ложь - "позиция", а оккупацию - "фактором стабильности". Посмотрите, и запомните: это не ваша "восточная политика". Это Восток, который вас больше не боится.

Это - Восток, который вас больше не слушает. Это - Восток, который пишет финал сам. Стильно, гордо и по-азербайджански.

Так что нет, господа евродепутаты. Ваш текст - не политика, а позорный свиток вашей импотенции.

Только и всего.