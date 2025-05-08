https://news.day.az/society/1751201.html В Сумгайыте полиция ищет везде этого человека - ФОТО В Сумгайыте пропал без вести 51-летний Нәсими Агаев, состоявший на учёте в психоневрологическом учреждении. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, мужчина в апреле покинул своё место жительства и с тех пор не выходил на связь, передает Day.Az. С момента исчезновения никаких вестей о его местонахождении не поступало.
В Сумгайыте полиция ищет везде этого человека - ФОТО
В Сумгайыте пропал без вести 51-летний Нәсими Агаев, состоявший на учёте в психоневрологическом учреждении.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, мужчина в апреле покинул своё место жительства и с тех пор не выходил на связь, передает Day.Az.
С момента исчезновения никаких вестей о его местонахождении не поступало.
Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о пропавшем, немедленно связаться со Службой "102" МВД, либо позвонить в 5-е отделение полиции Сумгайыта по следующим номерам:
(018) 65 4-02-02, (018) 65 5-76-65 или (+994) 50-384-84-99.
Любая информация может оказаться критически важной для поиска.
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