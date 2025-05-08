В Сумгайыте полиция ищет везде этого человека

В Сумгайыте пропал без вести 51-летний Нәсими Агаев, состоявший на учёте в психоневрологическом учреждении.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, мужчина в апреле покинул своё место жительства и с тех пор не выходил на связь, передает Day.Az.

С момента исчезновения никаких вестей о его местонахождении не поступало.

Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о пропавшем, немедленно связаться со Службой "102" МВД, либо позвонить в 5-е отделение полиции Сумгайыта по следующим номерам:

(018) 65 4-02-02, (018) 65 5-76-65 или (+994) 50-384-84-99.

Любая информация может оказаться критически важной для поиска.