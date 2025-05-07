Эрдоган заявил о солидарности Турции с Пакистаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом обсудил виток напряженности, возникший на фоне ударов Индии по пакистанской территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, турецкий лидер выразил солидарность с Исламабадом, а также соболезнования родным и близким погибших пакистанцев, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Турции заявил о поддержке взвешенной политики Пакистана, назвал своевременной инициативу Исламабада по прозрачному и объективному международному расследованию теракта в Джамму и Кашмире.

Эрдоган подчеркнул готовность Анкары внести посильный вклад в предотвращение эскалации в Южной Азии, заверил в продолжении дипломатических усилий Турции в этом направлении.