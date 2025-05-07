https://news.day.az/sport/1750962.html Японский клуб примет участие в бакинском этапе Объявлены все команды, которые примут участие в бакинском этапе женской серии по баскетболу 3х3. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, последняя путевка на турнир, в котором также примет участие сборная Азербайджана, досталась японскому "Такасаки". Всего в соревнованиях примут участие 13 национальных сборных и три клуба.
Японский клуб примет участие в бакинском этапе
Объявлены все команды, которые примут участие в бакинском этапе женской серии по баскетболу 3х3.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, последняя путевка на турнир, в котором также примет участие сборная Азербайджана, досталась японскому "Такасаки".
Всего в соревнованиях примут участие 13 национальных сборных и три клуба. В Баку сыграют сборные Азербайджана, Нидерландов, Италии, Таиланда, Чили, Филиппин, Казахстана, Египта, Мадагаскара, Румынии, Китая, Австрии и Латвии. Среди участников также "Такасаки" (Япония), "Прага" (Чехия) и "Рома" (Италия).
Отметим, что бакинский этап пройдет 26-27 мая.
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