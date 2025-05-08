В США производят новую ядерную бомбу

В Соединенных Штатах в ближайшие дни начнется выпуск новой авиационной термоядерной бомбы B61-13.

Об этом, ссылаясь на выступление в конгрессе исполняющей обязанности директора Национального управления ядерной безопасности США Тересы Роббинс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам чиновницы, первая бомба B61-13 будет изготовлена уже в этом месяце.

B61-13 является новым вариантом ядерной бомбы свободного падения B-61. Решение о ее создании было принято в конце 2023 года. К концу следующего года бомбой планируется вооружить американские истребители и стратегический бомбардировщик B-21.