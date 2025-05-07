ЕС может ввести пошлины на самолеты Boeing

Евросоюз рассматривает возможность введения пошлин на самолеты Boeing на случай провала переговоров с Вашингтоном по тарифам в отношении европейских товаров. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам двух источников FT, Европейская комиссия обсуждает включение гражданских самолетов в список ежегодного импорта США на сумму около €100 млрд.

Меры вступят в силу только в том случае, если ЕС не добьется достаточного прогресса в снижении тарифов США. Подобная мера должна быть сначала одобрена большинством государств - членов объединения.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел дополнительный тариф в размере 20% почти на весь экспорт из ЕС. Через неделю Трамп сократил его до 10% на 90 дней, чтобы дать время для переговоров.