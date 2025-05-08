Триумф ПСЖ, провал Макрона

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о нескончаемых внутренних проблемах Макрона.

Day.Az представляет публикацию:

Пока Эммануэль Макрон носится по миру с лицом спасителя цивилизации - то в Китай с "мирной миссией", то в Киев с патронами свободы, у него под носом, в самом центре Парижа, люди не могут спокойно отпраздновать победу любимой команда.

Вчера, напомним, толпа фанатов ПСЖ радовалась победе над "Арсеналом" и выходу команды в финал Лиги чемпионов. Но радость длилась недолго: в нее буквально врезалась реальность в виде автомобиля, который влетел в толпу.

Пострадали трое, один - в крайне тяжелом состоянии. Водитель сбежал, машину позже нашли сожженной. О причинах - ни слова. О виновных - тоже.

Париж, 2025. Не Бейрут, не Каракас. Столица Франции.

Зато у Макрона все стабильно - стратегические брифинги, фоточки то с Зеленским, то с Пашиняном, то с аш-Шараа, призывы к "глобальной ответственности". Интересно, когда последний раз он выходил на улицу без кортежа и видел, что у него вообще происходит под окнами?

Видимо, внутренние проблемы - это для лузеров. Императоры, по мнению Макрона, занимаются мировой безопасностью, пока их собственная столица горит.

Иногда буквально.