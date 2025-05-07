Склады НАТО опустели

Многие страны европы, состоящие в НАТО, в частности, Германия, Дания, Чехия и Польша, передали Украине большое количество военной техники и боеприпасов на безвозмездной основе, в результате их собственные склады опустели. Об этом сообщил политический обозреватель Славомир Билински в статье для польского издания Forsal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор материала считает, что военная помощь Киеву не прошла без следа для стран Североатлантического Альянса, им пришлось заплатить за это высокую цену.

"Эксперты предупреждают, что в случае внезапного конфликта многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель", - заключил обозреватель.