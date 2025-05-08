Азербайджан и Вьетнам обсуждают новые шаги в развитии стратегического партнерства

8 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Соном.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития стратегического партнёрства между Азербайджаном и Вьетнамом, будущее двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

"Было подчеркнуто исключительное значение взаимных визитов и контактов между двумя странами, особенно государственного визита Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Азербайджан, а также принятие Совместного заявления о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и Вьетнамом в рамках этого визита, для повестки сотрудничества.

Отмечены широкие перспективы сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, оборонная промышленность, энергетическая безопасность, транспорт и коммуникации, а также гуманитарные сферы. Подчеркнута необходимость стимулирования использования этих возможностей через различные механизмы, включая политические консультации и использование платформ, таких как Межправительственная комиссия.

Обсуждены вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки и солидарности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.