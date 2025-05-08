В Азербайджане зафиксировано землетрясение

В Гусарском районе Азербайджана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно данным, подземные толчки произошли в 00:07 по местному времени, примерно в четырёх километрах южнее сейсмостанции "Гусар". Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.