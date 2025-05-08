https://news.day.az/society/1751101.html В Азербайджане зафиксировано землетрясение В Гусарском районе Азербайджана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
В Азербайджане зафиксировано землетрясение
В Гусарском районе Азербайджана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно данным, подземные толчки произошли в 00:07 по местному времени, примерно в четырёх километрах южнее сейсмостанции "Гусар". Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.
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