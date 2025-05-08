В Швеции предложили ужесточить правила условно-досрочного освобождения

Шведское правительство предлагает повысить минимальный срок отбывания наказания для получения условно-досрочного освобождения с двух третей до трех четвертей от общего срока заключения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, несмотря на то что предыдущая правительственная комиссия предостерегала от таких изменений, ссылаясь на риски для реабилитации осужденных и значительные дополнительные затраты - до 7 миллиардов шведских крон (около 650 миллионов долларов), власти планируют начать реформу уже с 1 января 2026 года.

"Инициатива направлена на ужесточение отношения общества к серьезным преступлениям", - заявил на пресс-конференции министр юстиции Гуннар Стрёммер.

На первом этапе нововведение будет касаться только осужденных на срок от шести лет и выше.

Также предложено отложить возможность досрочного освобождения для лиц, приговоренных к не менее четырем годам за насильственные преступления или к двум годам за участие в организованной преступности, если существует конкретный риск рецидива.

С 1 марта 2026 года правительство намерено ввести бессрочные меры безопасности для осужденных, представляющих постоянную угрозу обществу, таких как серийные насильники. По оценкам, такие меры будут применяться примерно к 45 заключенным ежегодно.