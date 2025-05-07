Важная цепь геополитического звена: о значении визита в Баку Генсека Компартии Вьетнама То Лама

Автор: Акпер Гасанов

Государственный визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Баку можно смело назвать долгожданным. Ведь, это первый визит вьетнамской делегации на уровне Генерального секретаря в Азербайджан с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году и он является самым высоким обменом делегациями за последние 10 лет.

Тут имеет смысл совершить небольшой экскурс в историю. В Азербайджане получили образование более 4000 вьетнамских студентов, многие из которых впоследствии заняли высокие государственные и военные должности. Так, президент Вьетнама (1997-2006). Чан Дык Лыонг учился в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (бывший АзИНЕФТЕХИМ, где получил образование по специальности "геология и разведка месторождений полезных ископаемых".

Также имеет смысл напомнить, что в Азербайджане, в семидесятые годы прошлого века, учился Нгуен Ван Хиен - адмирал, бывший командующий ВМС Вьетнама и замминистра обороны этой страны.

Данный славный список можно продолжать долго. Главный же вывод останется неизменным - Азербайджан оказывал помощь Вьетнаму в обучении студентов и подготовке специалистов, и сейчас есть потребность в возрождении этих славных традиций.

Есть еще один важный момент. Посольство Азербайджана в Ханое функционирует с 2013 года. А вот посольства Вьетнама в Баку все еще нет. При том, что посольства Вьетнама есть в Турции и Иране.

Думаю, что по мере расширения и углубления отношений между нашими странами, данный пробел будет устранен. Ведь То Лам является не просто генсеком КПВ, но и президентом Вьетнама.

Соответственно, его визит в Баку символизирует сближение двух государств на высшем уровне.

В частности напомню про визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вьетнам, состоявшийся в 2014 году и официальный визит президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга в Азербайджан в 2015 году.

Эти визиты открыли новую страницу в отношениях между нашими государствами и придали импульс их дальнейшему развитию. В рамках визита президента Чыонг Тан Шанга состоялся первый азербайджано-вьетнамский бизнесфорум, в котором, наряду с официальными лицами, приняли участие представители деловых кругов нефтегазовой, энергетической, строительной, информационно-коммуникационной, финансовой, промышленной, торговой, туристической, транспортной, фармацевтической и других сфер.

В 2015 году между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и Нефтегазовой корпорацией Вьетнама "Петровьетнам" заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве. Кроме того, в 2018 году правительствами обеих стран было принято решение об учреждении совместных предприятий в нефтегазовой сфере. Наконец, в 2019 году было подписано соглашение между вьетнамской государственной компанией Binh Son Refinery and Petrochemical Company и SOCAR.

Позитивным моментом является то, что в 2024 году объем товарооборота между двумя странами составил 223,93 млн долларов. При этом, за первые три месяца 2025 года товарооборот между Вьетнамом и Азербайджаном превысил $100 млн, что дает основание делать прогнозы о том, что по итогам текущего года цифра товарооборота между странами будет большей, чем в прошлом году.

При этом, государственный визит Генсека КПВ То Лама в Баку следует рассматривать как отражение растущей многовекторной дипломатии Баку и укрепления позиций Азербайджана в евразийском пространстве. И тут важно напомнить про состоявшийся недавно государственный визит в Пекин Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого было подписано совместное заявление об установлении всестороннего стратегического партнёрства с КНР.

Вьетнам и Китай тесно связаны экономически и идеологически. Оба государства находятся под управлением коммунистических партий, и Вьетнам активно включён в китайскую инициативу "Пояс и путь". В этом контексте визит в Баку То Лама может указывать на усиление координации среди стран, ориентированных на сотрудничество с Китаем, особенно в транспортно-логистической и энергетической сферах.

Очевидно, что Азербайджан давно зарекомендовал себя как надёжный партнёр Китая в рамках "Среднего коридора" - альтернативного маршрута из Китая в Европу, проходящего через Центральную Азию, Каспий, Южный Кавказ и Турцию. Усиление связей с Вьетнамом логично укладывается в эту стратегию: Ханой может быть заинтересован в выстраивании логистических маршрутов, минуя узкие места традиционного морского пути, особенно на фоне нестабильности в Красном море.

Кроме того, Азербайджан в очередной раз демонстрирует дипломатическую гибкость и привлекательность, как платформа для азиатских держав, стремящихся усилить своё присутствие в Европе и на Южном Кавказе. Все это, в совокупности, безусловно способствует росту влияния Азербайджана на мировой политической арене, которая, как видим, как никогда нуждается в стабильности и прогнозируемости.