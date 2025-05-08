Предвзятость правительства Индии к мусульманам

Конфликт, который разрастается между Индией и Пакистаном с невероятной быстротой и эскалация которого может привести к необратимым последствиям, показывает, что хрупкий мир и спокойствие в этом регионе разрушены. Крупная кровопролитная война между этими странами закончилась в начале 90-х. С тех пор, хотя и были отдельные инциденты, стычки и локальные столкновения, до серьезного конфликта дело не доходило. Сейчас есть все основания говорить о том, что новая война, к сожалению, возможна, и в условиях геополитической турбулентности она может иметь катастрофические последствия не только для региона, но и мира, если учесть, что обе стороны обладают ядерным оружием.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, различные вооруженные группировки действуют на севере Индии и в ныне упраздненном штате Джамму и Кашмир давно. Индийские власти старались проводить локальные военные операции, чтобы купировать риски от этих группировок. В последнее время эти группы активизировались, и Индия связывает это с Пакистаном, утверждая, что тот является организатором всех этих действий и натравливает террористов на Индию. Нынешний конфликт тоже начался с инцидента, когда одна из таких группировок обстреляла туристов в Кашмире, что привело к большим жертвам.

"Индийская сторона возложила ответственность на Пакистан, но доказательств причастности Исламабада не представила. Вместо этого она постаралась использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы усилить напряженность, стянула войска и перманентно стала нагнетать военное противостояние в регионе. Пакистан неоднократно предлагал Индии провести расследование, в том числе с участием международных экспертов, чтобы определить, имеет ли отношение Пакистан к трагедии в Кашмире, но индийская сторона отказывалась. Что говорит о том, что Нью-Дели не желает беспристрастного объективного расследования и готов использовать любую возможность, чтобы поиграть мускулами и оказать на соседа военное давление. Создается впечатление, что в Дели ожидали любого повода показать "кто в доме хозяин"", - сказал Велизаде.

Нынешнее националистическое правительство Индии - правительство Нарендры Моди предвзято относится к мусульманскому населению и неоднократно выступало провокатором конфликтов между мусульманами и индусами в самой стране, отметил политолог. Эти действия показывают, что Индия в лице нынешнего правительства взяла курс на противостояние не только с мусульманскими соседями, но и с мусульманами в собственной стране. Она использует любые возможности для усиления своих позиций в регионе и оказания на Пакистан давления с целью нивелирования его растущих военно-политических возможностей, подчеркнул наш собеседник.

По мнению Велизаде, Дели беспокоит также активизация сотрудничества Пакистана с Китаем, который выступает геополитическим соперником Индии.

"Пакистан и Китай связывает Каракорумское шоссе, а сейчас параллельно этому шоссе создается система других коммуникаций в рамках реализации стратегии "Один пояс, один путь", что позволяет Китаю выходить через Пакистан к побережью Индийского океана и Аравийского моря. Это тоже очень беспокоит Нью-Дели. Пакистано-китайское сближение сулит, как полагают в Индии, серьезные риски для ее доминирования в Индийском океане. Далеко идущие планы Пекина и Исламабада не могут оставаться вне ее внимания, а напряженность позволит Индии возобновить претензии на те территории, которые она утратила в ходе индо-пакистанской войны в период борьбы за независимость и которые согласно резолюциям ООН закреплены за Пакистаном. Была установлена демаркационная линия, которая должна была превратиться в государственную границу. Индийская сторона отказалась признать демаркационную линию, и конфликт был заморожен", - сказал политолог.

Последние действия, отметил он, показывают, что Индия решила провести ревизию индо-пакистанских соглашений. Причем, целого ряда соглашений, в том числе об использовании водных ресурсов. Впервые с 1960 года Индия нарушила его положения, чего не допускала в ходе предыдущих войн.

По словам Велизаде, подобный прессинг не мог не вызвать ответную реакцию Исламабада. Пакистанские власти неоднократно предупреждали, что, если Индия не изменит своего деструктивного поведения, то получит ответ. И сегодня мы все это наблюдаем.

"Считаю, что этот конфликт можно было урегулировать мирным путем, и такая возможность все еще остается. Однако это, похоже, не входит в планы националистического правительства Индии, и оно решило изменить в одностороннем порядке геополитический расклад в регионе. Эти действия вызывают возмущение со стороны не только Пакистана, но и многих других стран, которые высказывают беспокойство по поводу происходящего. Можно назвать Китай, Иран, Турцию, Азербайджан, Бангладеш и др.

Хочется надеяться, что, несмотря на то, что конфликт уже начался, он перетечет в прогнозируемое русло и стороны примут меры для деэскалации напряженности. В противном случае, безответственные демарши военно-политического характера, бряцание оружием, желание заставить соседа изменить свою геополитическую парадигму могут привести к очередной военной катастрофе", - резюмировал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева