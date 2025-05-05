Пакистан сумеет дать отпор Индии, если она развяжет войну

Пакистан - друг и партнер Азербайджана. Мы все помним, как горячо поддержала нас пакистанская сторона во время 44-дневной Отечественной войны. Пакистан до сих пор не установил дипотношений с Арменией из-за оккупации территорий Азербайджана, хотя конфликт и разрешен. Страна, сама пострадавшая от оккупации, лучше других поймет азербайджанский народ.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Пакистан, отметил он, наш друг, поэтому нас беспокоит то, что сейчас происходит между ним и Индией. Наш МИД сделал заявление по этому поводу, призвал к переговорам и к объективному расследованию случившегося 22 апреля в Кашмире. Последнее очень важно. Наш собеседник напомнил, что Пакистан сразу отреагировал на теракт и провел собственное расследование.

"Исламабад предложил для объективности пригласить специалистов третьих стран, однако Индия эту идею не поддержала, что вызывает сомнения в ее заинтересованности в выявлении истины. Создается впечатление, что Нью-Дели не хочет объективного расследования, а стремится воспользоваться трагическим инцидентом 22 апреля для того, чтобы развязать боевые действия на границе с Пакистаном, которые в будущем могут перерасти в войну. Иначе ее отказа от независимого расследования теракта не объяснить. Более того, своим отказом она заставляет прислушаться к версиям о причастности самих индийских спецслужб к расстрелу туристов в Кашмире.

Сейчас многие пытаются ответить на вопрос "кто сильнее?", оперируя статистическими данными. Но я думаю, что не стоит обращаться к цифрам. Не стоит приводить статистические данные о численности сухопутных войск двух стран, количестве самолетов, кораблей и подлодок. Индия по населению, по территории и месту в мировых рейтингах, в том числе военных, превосходит Пакистан. Но высокие строчки в рейтингах не всегда являются залогом успеха. Перед глазами - пример российско-украинской войны. Россия тоже превосходила Украину по всем показателям, но война, как видим, продолжается уже три года и конца ей не видно", - сказал военный эксперт.

Шаир Рамалданов считает неправильным делать выводы из цифр. Важно, кто будет поддерживать стороны в случае военного столкновения, важно наличие боевого опыта. По словам эксперта, индийская армия очень давно не участвовала ни в каких реальных боях. В отличие от нее, пакистанские подразделения, пусть и не де-юре, но де-факто много лет принимали участие в боевых действиях в Афганистане, с которым граничит Пакистан. Полковник запаса выразил сомнение, что армия Индии мотивирована, в отличие от пакистанских вооруженных сил. В армии Пакистана патриотический дух выше, чем в индийской. В целом, в профессиональном плане пакистанская армия превосходит соседа, подчеркнул военный эксперт.

"Индия с военной точки зрения превосходит Пакистан количественно, а Пакистан превосходит Индию качественно. Военно-промышленный комплекс Пакистана более развит и на мировом оружейном рынке продукция ВПК Пакистана востребована намного больше, чем индийская. Основой индийского ВПК являются старые патенты изготовления оружия в России. Продукция ВПК Индии не котируется на мировом рынке. ВПК Пакистана же ушел далеко вперед. Достаточно сказать, что он работает в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Что такое китайский ВПК, думаю, объяснять не надо. Соответственно, совместная китайско-пакистанская оборонная продукция в плане качества намного превосходит индийскую. Она отвечает требованиям "4+" и "5" класса, что говорит само за себя.

О военных возможностях Индии и Пакистана, как правило, говорят вне учета факта наличия у обеих стран ядерного оружия. Но как военный, могу сказать, что наличие ядерного оружия является главным сдерживающим фактором. По этой причине, на мой взгляд, до широкомасштабных военных действий дело не дойдет. Стороны будут обмениться ударами с воздуха, пограничными перестрелками и работой артиллерии.

Хотя Индия, согласно прогнозам, в ближайшие годы станет третьей экономикой мира, Пакистан обладает достаточно высоким авторитетом в регионе. Плюс к этому современное вооружение и профессионализм пакистанских ВС. Эта страна сумеет дать отпор Индии, если та все же развяжет войну", - сказал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева