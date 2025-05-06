Водный шантаж: грязная игра от Армении до Индии

Автор: Лейла Таривердиева

Водный шантаж - это один из самых грязных инструментов, применяемых в конфликтах. Как известно, даже хищники не нападают на водопое, потому что вода - это основа жизни. А люди, точнее, некоторые страны, находятся на столь низком уровне сознания, что уступают в этом тиграм и носорогам.

Как это делает Индия

Правительство Индии объявило, что работает над тем, чтобы прекратить подачу воды из реки Инд в Пакистан. Как заявил министр водных ресурсов этой страны Чандракант Рагхунатх Патил, "чтобы ни одна капля воды не попала в Пакистан".

В этих целях Нью-Дели уже объявил, что выходит из договора, подписанного в сентябре 1960 года при посредничестве Всемирного банка. Договор разделил реку Инд и ее притоки между соседями и регулировал распределение воды. Индия получила право использовать воду из трех восточных рек - Сатледжа, Биса и Рави, а Пакистан - западных Инда, Джелама и Ченаба. От реки Инд ему поступало 80 процентов воды, 20 оставались так же у Индии. От вод Инда зависит 80 процентов сельского хозяйства Пакистана, и отвод потока ввергнет страну в катастрофическую засуху, голод и нищету.

На такой эффект, видимо, рассчитывают в Индии. Эта страна решила воспользоваться разрушением международного права, чтобы разобраться с давним противником. Благо, Индия располагается выше по течению, то есть находится в выгодном положении. Истоки рек бассейна Инда под ее контролем. Однако не все так просто, и до осуществления "мечты" индусам придется подождать. Как считают индийские же эксперты, ждать придется десятки лет, потому что у Индии нет никакой подходящей инфраструктуры и возможностей развернуть реку Инд прямо сейчас. Индия не сможет резко остановить поток в Пакистан, и тот не ощутит значительных последствий в течение как минимум следующих 30-50 лет, цитирует индийских экспертов DW. Несмотря на грандиозные планы правительства Моди, воду нельзя остановить внезапно. Конечно, сейчас все силы будут брошены на водные проекты, водохранилища и гидроэлектростанции с целью нарастить водозабор, но конечный результат будет достигнут не скоро. Если вообще его удастся достичь.

Как пишет Reuters, если потоки воды станут непостоянными, в Пакистане, в первую очередь, пострадают культуры, зависящие от орошения, - пшеница, рис и сахарный тростник. Председатель национального союза фермеров Пакистана Халид Хуссейн Баас назвал действия Индии актом агрессии. "Это настоящая война. У нас и так не хватает воды из-за изменения климата. В этом году выпало мало осадков, уровень воды уже на 20-25 процентов ниже, чем в прошлом году", - сказал он.

Напомним, что Пакистан предупредил, что расценит попытку остановить поток воды как акт войны. Но Индии, похоже, только это и нужно. Эта страна явно действует с чьей-то отмашки. Кто-то, кому нужен взрыв в регионе, где главенствует Китай, позволил Дели выйти из договора, который строго соблюдался во все времена, даже в периоды военных действий.

Согласно договору, Индия, как страна, расположенная выше по течению трансграничных рек, должна делиться с Пакистаном гидрологическими данными, необходимыми для прогнозирования наводнений, планирования орошения и формирования запасов питьевой воды. Теперь Индия снимает с себя это обязательство, хотя договор не предусматривает одностороннего выхода из договоренностей. В Исламабаде же говорят, что сосед не выполняет своих обязательств по информированию уже давно. "Индия делилась лишь около 40 процентами данных даже до того, как сделала последнее заявление", - сказал в интервью ВВС бывший комиссар Пакистана по Договору о водах Инда Шираз Мемон.

На данном этапе Индия не может оставить Пакистан полностью без воды, но может затопить территории вдоль русла Инда. Она может смыть ил из своих водохранилищ без предварительного предупреждения, что может привести к ущербу ниже по течению в Пакистане. А ила в реках, берущих начало в Гималаях, много.

Согласно индийским СМИ, 26 апреля Индия уже устроила потоп соседу. Без предупреждения была сброшена вода в приток Инда - реку Джелам, что привело к резкому ее подъему в контролируемой Пакистаном части Кашмира. Вода была выпущена из плотины гидроэлектростанции Ури. Неожиданный сброс воды вызвал чрезвычайную ситуацию в округе Хаттиан, вынудив людей, живущих вдоль берегов реки, покинуть дома. Есть также сообщения о гибели скота и ущербе посевам.

В Индии потирают руки, радуясь произведенному эффекту. Забывая один очень важный факт - еще выше по течению находится Китай, а Инд берет начало в горах Тибета. Кроме того, Индия расположена в бассейне одной из крупнейших водных артерий Южной Азии Брахмапутры, которая течет с территории Китая. Тут важно не забывать, что Китай - союзник Пакистана.

В 2016 году, когда Индия попыталась отказаться от договора в первый раз, Китай перекрыл ущелье Ярлунг Цангпо в истоках Брахмапутры. В конце 2020 года китайские власти объявили о строительстве в ущелье дамбы, которая должна стать крупнейшей в мире. Проект был одобрен в 2024 году, и строительство ГЭС дает Китаю практически полный контроль над рекой, значительная часть которой находится на территории Индии. Хотя не делалось никаких заявлений о поддержке Исламабаду, и в Нью-Дели, и в других заинтересованных столицах увидели в стечении событий связь и закономерность. Пекин, как всегда, миролюбив и утверждает о минимальном воздействии на окружающую среду, но ниже по течению очень обеспокоены тем, что новые гидросооружения дадут Китаю серьезный контроль над истоком.

Мораль такова: в Индии не должны забывать, что на любое действие всегда найдется противодействие.

Как это делала Армения

А теперь перекинемся в наш регион и напомним, как Армения в годы оккупации территорий Азербайджана превратила трансграничные и карабахские реки в инструмент давления на соседа.

За почти тридцать лет контроля над азербайджанскими землями Армения прилагала усилия к тому, чтобы лишать воды или затапливать находящиеся в низовьях рек азербайджанские регионы вне зоны оккупации.

Азербайджанская сторона не раз обращала внимание международных структур на эти действия армянских оккупантов, полностью противоречащие соответствующему международному законодательству. В результате этих усилий в ходе зимней сессии ПАСЕ в 2016 году был принят доклад "Население приграничных регионов Азербайджана намеренно лишают воды", касающийся проблем, создающихся оккупантами азербайджанской стороне в связи с использованием ресурсов Сарсангского водохранилища. Использование воды, согласно международным конвенциям, является составным элементом прав человека, и использование трансграничных водоемов в целях шантажа и давления недопустимо.

К сожалению, принятие этого документа ничего не изменило ни в поведении армянской стороны, ни во внимании к проблеме той же Парламентской Ассамблеи. Изменить ситуацию позволило лишь военное освобождение территорий и возвращение Азербайджаном контроля над водохранилищами и гидроузлами.

В самый разгар оккупации Ереван строил планы, как бы отвести воду рек Армении, текущих в Нахчыван, и воду Сарсангского водохранилища. Этот объект был построен по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1976 году. Сарсанг - четвертое по объемам водохранилище страны после Мингячевирского, Шамкирского и Аразского гидроузла. До оккупации его водой орошались сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий Тертерского, Бардинского, Евлахского, Геранбойского, Агдамского, Агджабединского районов. Чтобы не дать воде течь в эти районы, в годы оккупации в Армении рассматривались планы строительства канала от водохранилища для орошения самотеком угодий оккупированного Агдеринского района. Была составлена смета в 100 миллионов долларов, начался поиск инвесторов. У наших соседей всегда было очень разностороннее воображение, и на этом проект не остановился. В туманной перспективе планировалось построить на канале гидроэлектростанции и даже экспортировать (!) электроэнергию, полученную за счет украденной у азербайджанских районов воды.

Еще в 2008 министерство экологии Азербайджана забило тревогу в связи с сильным замутнением воды в реке Тертер и массовой гибелью рыбы. Выяснилось, что сепаратисты начали очистку Сарсангского водохранилища от ила. Очистительные работы велись российской компанией. Сточные воды сливались в Тертер и отправлялись вниз по течению. Анализы, произведенные в тот период, показали, что 90 процентов воды непригодны к использованию - в ней обнаружен аммоний. Помимо преднамеренного отравления рек, армянская сторона практиковала резкий сброс воды в зимнее время и перекрытие ее в летнее, устраивая районам в неоккупированной зоне то засухи, то наводнения.

Практически все годы конфликта в Армении ломали головы над тем, как сделать так, чтобы "армянские реки" не текли в Азербайджан. Армянские СМИ сообщали о планах строительства в Тавуше водохранилищ, которые позволили бы резко сократить количество воды, поступающей на азербайджанскую территорию. "Ни капли воды Азербайджану!" - под таким лозунгом проходила кампания. Оккупанты намеревались построить 14 водохранилищ и отбирать десятки миллионов кубометров воды трансграничных рек. Но денег на это в Армении не нашли, а инвестировать в это безобразие никто из сочувствующих не решился.

Помнится, один из бывших министров охраны природы Армении времен Сержа Саргсяна - Арамаис Григорян в беседе с журналистами заявлял, что Армения "напрасно направляет воды реки Азат в Азербайджан". Министр, а не знает, что реки текут сверху вниз по законам физики, а не с разрешения Еревана.

После 44-дневной войны, понимая, что конец близок, сепаратисты постарались уничтожить водоем. Уровень Сарсанга упал на рекордные 25 метров из-за беспрецедентного забора воды для нужд электростанций. Этот акт экоцида армяне пытались объяснить "блокадой" и свалить превращения водоема в лужу на Азербайджан.

Сарсангское водохранилище спасла только контртеррористическая операция сентября 2023 года. Уже через год площадь зеркала водоема, вернувшегося под азербайджанский контроль, достигла максимального за 10 лет размера - 1 065 га.

Что говорит международное право?

В 1996 году начал свою деятельность Всемирный Водный Совет со штаб-квартирой в Марселе. А регулируются вопросы пользования водой во время конфликтов следующими документами:

Женевские конвенции от 1949 года и три протокола к ним, принятые в 1977 и 2005 годах, в настоящее время признаны ключевыми международными инструментами, направленными на защиту прав гражданского населения в военных конфликтах;

Дублинские принципы, подписанные под эгидой Организации Объединенных Наций в 1992 году;

Хельсинкские правила (Ассоциация международного права), которые обеспечивают правовую основу Водной конвенции Организации Объединенных Наций, подписанной в Хельсинки в 1992 году;

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспоо (Финляндия), 1991 г.);

Протокол о стратегической экологической оценке (Киев, 2003 г.);

28 июня 2010 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, признающую "право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарные услуги в качестве права человека";

Резолюция ГА A/RES/73/226 "Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития", 2018-2028 годы" (2018);

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН - A/RES/72/178 "Права человека на безопасную питьевую воду и санитарию" (2017).

В 2000 году Европейский парламент и Европейский совет приняли Рамочную директиву по водным ресурсам (Директива 2000/60 / EC), чтобы положить конец спорам и осуществить управление и защиту водных ресурсов на основе сбалансированных стандартов.

Все эти документы запрещают водный шантаж и ограничение снабжения водой мирного населения во время конфликтов.

Знала ли Армения о существовании этих документов? Наверняка, она в курсе, но безнаказанность, которой всегда пользовалась эта страна, позволяла ей страдать правовой амнезией. Все, что делалось, делалось неприкрыто, без оглядки и без ожидания услышать окрик. Если бы не победоносная война, издевательства над водной средой 20 процентов территорий Азербайджана могли стать необратимыми. Мы еще раз убедились, что нужно решить какой-то вопрос, лучше сделать это самому, а не жертвенно ждать справедливости.

Индийское правительство тоже вряд ли сильно озабочено наличием международных запретов на водный шантаж.

Не удивительно, что Армения и Индия так хорошо поняли друг друга.