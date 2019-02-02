Армения вновь пытается «армянизировать» реки Карабаха

Теме водного террора, которому подвергают население приграничных с оккупированными территориями азербайджанских сел армянские оккупанты, столько же лет, сколько карабахскому конфликту. Азербайджан уже не раз поднимал этот вопрос перед международными организациями. В 2016 году в ПАСЕ даже был принят доклад "Население приграничных регионов Азербайджана намеренно лишают воды", касающийся проблем, создающихся оккупантами азербайджанской стороне в связи с использованием ресурсов Сарсангского водохранилища. Использование воды, согласно международным конвенциям, является составным элементом прав человека, и использование трансграничных водоемов в целях шантажа и давления недопустимо.

Несмотря на это, водный террор продолжается, и привыкшая безнаказанно игнорировать международное законодательство армянская сторона продолжает в том же духе. И более того - этот процесс теперь поставлен в сепаратистском образовании на научную основу. Как раз на днях в Ханкенди состоялась презентация ни много ни мало "монографии" под претенциозным названием "Гидрополитика азербайджано-карабахского конфликта". Автором "нетленки" выступил представитель сепаратистского режима Давид Бабаян, за которым прежде как-то не замечались научные таланты.

Рассказывает этот продукт сепаратистской мысли об очередных "мучениях армянского народа". Кто бы сомневался... О том, как бедным армянам Карабаха, дескать, трудно приходилось в советские годы, когда такой-сякой Азербайджан мучил их жаждой, выпивал все "исконно армянские" реки, и только после оккупации региона Арменией, наконец, они получили свой стакан воды. Но даже после этого, как показали глубинные научные исследования доктора Бабаяна, азербайджанская сторона коварно подсыпала (?!) в реки хлор и что-то там еще, чтобы дружно травить "многострадальных".

Так и хочется воскликнуть: ага, так вот почему с улиц Баку пропали продавцы хлора! Жаль, что Бабаян не исследовал глубоко этот момент. Без него его "исследование" ну совсем не кажется полным и доказательным...

Это было бы смешно, если бы армянская сторона только строчила притянутые за уши "монографии". Но она действует, и подобные "исследования" направлены на то, чтобы прикрыть незаконные действия оккупационного режима, противоречащие международным конвенциям по пользованию трансграничными водными ресурсами.

Нет сомнений, что будь у Еревана деньги, он давно осуществил бы безумную идею о том, как не позволить рекам течь в Азербайджан. Такие бредовые мысли за годы оккупации не раз возникали в головах армянских националистов, которым не дает покоя мысль, что по законам физики вода имеет обыкновение течь сверху вниз, а не наоборот, и реки с вершин Кавказских гор предательски направляются прямо в стан противника. Но на какие-то грязные дела, не столь грандиозные, найти инвестиции в Армении пытаются. И в этом свете "труд" Бабаяна далеко не случаен.

Совсем недавно армянские СМИ сообщили, что в оккупированном Карабахе будет построен новый канал, который соединит Сарсангское водохранилище с Агдере. Для этого планируется привлечь иностранные инвестиции в размере 100 миллионов долларов. По расчетам армянской стороны, канал позволит перебросить воду из водохранилища таким образом, чтобы каскадным самотеком можно было орошать поля Агдеринского района. Более того, за этот счет планируется построить еще три новых водохранилища, а также каскад ГЭС, чтобы в дальнейшем - внимание! - экспортировать электроэнергию.

Напомним, что Сарсангское водохранилище было построено в 1976 на деньги бюджета Азербайджанской ССР и орошало посевные площади Евлахского, Геранбойского, Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Агдеринского районов.

Зульфугар Ибрагимов