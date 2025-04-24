https://news.day.az/world/1747553.html Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана, закрыв все четыре шлюза, контролирующих поток воды через плотины и каналы. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство ANI. Отмечается, что это первый случай подобной блокады с момента подписания соглашения о водах Инда в 1960 году.
Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана
Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана, закрыв все четыре шлюза, контролирующих поток воды через плотины и каналы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство ANI.
Отмечается, что это первый случай подобной блокады с момента подписания соглашения о водах Инда в 1960 году. Тогда стороны договорились делить ресурс, несмотря на политические конфликты.
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