Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана, закрыв все четыре шлюза, контролирующих поток воды через плотины и каналы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство ANI.

Отмечается, что это первый случай подобной блокады с момента подписания соглашения о водах Инда в 1960 году. Тогда стороны договорились делить ресурс, несмотря на политические конфликты.