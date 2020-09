У Азербайджана есть все основания пресечь водный террор Армении

Почти 30 лет основной источник воды для шести районов Азербайджана - Сарсангское водохранилище остается под контролем оккупационных сил Армении. Все эти годы армянская сторона изощряется в способах шантажа и водных диверсиях против жителей прифронтовых регионов, устраивая наводнения зимой и засуху летом. Недавно сепаратистский режим объявил о реализации проекта отвода воды водохранилища на нужды оккупированных районов и лишении таким путем воды территории Нижнего Карабаха.

Какие возможности предоставляет международное право для решения проблемы с водным шантажом, развернутым Арменией против Азербайджана?

На вопросы Day.Az отвечает доктор философии по праву, преподаватель кафедры международного публичного права БГУ Лейла Салимова.

Решение проблем управления водными ресурсами Сарсангского водохранилища требует политической воли руководства Армении, под чьим контролем в настоящее время находится Кельбаджарский район Азербайджана. Согласно международному праву Армения несет ответственность перед гражданским населением, чьи жизненно важные потребности в воде не должны использоваться политиками в качестве разменной монеты.

Как известно, Сарсанг является единственным источником воды для прифронтовых регионов Азербайджана. Переход Сарсанга под контроль Армении за прошедшие годы привел к экологической катастрофе, нарушению водного баланса региона, а бессистемный сброс воды в ирригационную систему вызвал эрозию почвы. Отсутствие орошения вызывает обезвоживание почвы и опустынивание. Такая ситуация имеет место в Агдамском, Бардинском, Тертерском районах.

Ситуация с Сарсангом оказывает негативное влияние также на биоразнообразие этого региона Азербайджана. От нехватки воды страдают флора и фауна. Из открытых источников можно узнать, что в зоне, страдающей от недостатка воды, уже уничтожены некоторые виды, под угрозой находятся 36 видов редких животных и 31 вид редких растений.

Существует и такой важный аспект, как безопасность. Аварийное состояние водохранилища представляет огромную угрозу для городов и сел Тертерского, Агдамского, Бардинского, Геранбойского, Евлахского и Агджабединского районов. В случае аварии или диверсии 400 000 жителей шести районов на азербайджанской стороне линии соприкосновения, а также государственная и частная собственность могут быть полностью уничтожены.

Прежде всего мы должны определить какой ущерб нанесла Армения Азербайджану конкретно по Сарсангскому водохранилищу и какую ответственность она должна понести. Мы должны определить, какие угрозы (авария, природные катаклизмы) завтрашнего дня повлекут за собою дальнейшее сохранение такого положения, ведь речь идет об источнике повышенной опасности и жизни тысяч мирных граждан Азербайджана.

На основании резолюции 822 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой единогласно 30 апреля 1993 года, СБ потребовал немедленного прекращения военных действий и немедленного вывода армянских оккупационных сил региона, где расположено Сарсангское водохранилище. К сожалению, как и прочие, данная резолюция ООН не выполнена армянской стороной, несмотря на то, что прошло 27 лет.

Правовое регулирование вопроса предусмотрено рядом международных правовых актов. По возможности перечислю их все:

В 1996 году начал свою деятельность Всемирный Водный Совет, штаб-квартира в Марселе.

Женевские конвенции от 1949 года и три протокола к ним, принятые в 1977 и 2005 годах, в настоящее время признаны ключевыми международными инструментами, направленными на защиту прав гражданского населения в военных конфликтах;

Дублинские принципы, подписанные под эгидой Организации Объединенных Наций в 1992 году;

Хельсинкские правила (Ассоциация международного права), которые обеспечивают правовую основу Водной конвенции Организации Объединенных Наций, подписанной в Хельсинки в 1992 году;

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспоо (Финляндия), 1991 г.);Протокол о стратегической экологической оценке (Киев, 2003 г.);

28 июня 2010 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, признающую "право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарные услуги в качестве права человека". Далее - резолюция ГА A/RES/73/226 "Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития", 2018-2028 годы" (2018) Еще одна соответствующая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН - A/RES/72/178 "Права человека на безопасную питьевую воду и санитарию" (2017).

В 2000 году Европейский парламент и Европейский совет приняли Рамочную директиву по водным ресурсам (Директива 2000/60 / EC), чтобы положить конец спорам и осуществить управление и защиту водных ресурсов на основе сбалансированных стандартов.

Но самым главным документом, конкретно касающимся ситуации, сложившейся вокруг Сарсангского водохранилища, является резолюция 2085 (2016) "О преднамеренном лишении воды жителей приграничных районов Азербайджана" ("Residents of Azerbaijan's border regions are deliberately deprived of water"), принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). В резолюции говорится о необходимости немедленного вывода вооруженных сил Армении из соответствующего региона в целях обеспечения доступа независимых инженеров и гидрологов к проведению подробного обследования объекта, международного надзора за оросительными каналами, состоянием плотин Сарсанг и Мадагиз, графиком попусков воды в осенне-зимний период и чрезмерной эксплуатацией водоносного горизонта. От властей Армении ПАСЕ потребовал прекратить использование водных ресурсов в качестве инструмента политического влияния или инструмента давления, приносящего пользу только одной из сторон конфликта. Отмечается, что из-за срыва регулярного обслуживания плотины ситуация на Сарсангском водохранилище "представляет опасность для всего приграничного региона" и может привести к "катастрофе с большим числом погибших".

В целом, уже имеющаяся правовая база дает возможности для выведения вопроса на мировой уровень и привлечения водного шантажиста в лице Армении, если и не к ответственности, то к порядку.

Лейла Таривердиева