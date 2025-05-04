Индия захотела лишить Пакистан воды

Индия приостановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном. Об этом агентству PTI сообщил его источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, аналогичные меры страна планирует принять на плотине Кишанганга на реке Джелам. По словам собеседника агентства, расположенные там гидроэлектростанции - Баглихар в Рамбане в Джамму и Кишанганга в северном Кашмире - позволяют Индии регулировать время сброса воды.

Агентство уточняет, что использование плотин Баглихар и Кишанганга давно является предметом разногласий между Индией и Пакистаном. Исламабад уже обращался в арбитраж Всемирного банка по вопросу первой плотины, тогда как вторая подвергалась юридическому и дипломатическому контролю из-за того, что она может воздействовать на уровень воды в реке Нилум на пакистанской территории.

Раньше между Индией и Пакистаном действовал договор о водах Инда 1960 года о распределении водных ресурсов. По документу, Исламабад получил контроль над самим Индом и его притоками Чинабом и Джеламом. При этом Индия по договору может использовать их воду для орошения прилегающих полей и для нужд жителей прилегающих районов. Нью-Дели в свою очередь получил полный контроль над реками Беас, а также Рави и Сатледж.