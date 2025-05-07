В Ходжалы и Агдере стартовал новый этап восстановительных работ

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются масштабные работы по восстановлению, строительству и благоустройству.

Как передает Day.Az, очередным этапом этих работ стало начало соответствующих мероприятий в Ходжалинском и Агдеринском районах.

Планируется проведение ремонта частных жилых домов в селах Дашбулаг, Ханабад, Нахчыванлы и Сеидбейли Ходжалинского района, а также в селах Демирли, Хейвалы, Ашагы Оратаг и Чапар Агдеринского района.

В Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах подведены итоги соответствующей работы.

Проектные работы по текущему ремонту частных жилых домов на указанных территориях поручены ООО "Monotech AZ", с которым уже заключен договор.

Согласно условиям договора, компании выплачена сумма в размере 481 369 манатов.