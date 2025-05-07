В Ходжалы и Агдере стартовал новый этап восстановительных работ
На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются масштабные работы по восстановлению, строительству и благоустройству.
Как передает Day.Az, очередным этапом этих работ стало начало соответствующих мероприятий в Ходжалинском и Агдеринском районах.
Планируется проведение ремонта частных жилых домов в селах Дашбулаг, Ханабад, Нахчыванлы и Сеидбейли Ходжалинского района, а также в селах Демирли, Хейвалы, Ашагы Оратаг и Чапар Агдеринского района.
В Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах подведены итоги соответствующей работы.
Проектные работы по текущему ремонту частных жилых домов на указанных территориях поручены ООО "Monotech AZ", с которым уже заключен договор.
Согласно условиям договора, компании выплачена сумма в размере 481 369 манатов.
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