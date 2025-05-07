АБР подчеркнул важность цифровых технологий в трансформации энергетических систем

Новые и передовые технологии, продвигаемые инновациями частного сектора, играют преобразующую роль в будущем производства, распределения и хранения энергии.

Об этом заявил вице-президент Азиатского банка развития (АБР) по вопросам рыночной солидарности Бхаргав Дасгупта на заключительной сессии 58-го Ежегодного заседания АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана, передает Day.Az.

По словам Дасгупты, наряду с активным развитием возобновляемых источников энергии, всё более важную роль в глобальной трансформации энергетических систем играют цифровые технологии.

"Мы обсуждали цифровую трансформацию энергетических систем. От интеллектуальных сетей и ИИ до управления спросом, облачного хранения - и даже концепции распределённого хранения энергии - появляется множество захватывающих технологий", - отметил он.

Он подчеркнул, что, несмотря на высокую начальную стоимость ряда таких решений, они обладают большим потенциалом по снижению затрат при масштабировании.

"Некоторые из этих технологий новые и поначалу дорогостоящие. Но их преимущество в том, что с ростом масштабов резко снижается и стоимость", - сказал Дасгупта. - "Индии, возможно, потребуется начальная поддержка, но по мере расширения такие технологии становятся коммерчески жизнеспособными".

Вице-президент также указал на важнейший вклад частного сектора в энергетический переход, выходящий за рамки простого финансирования.

"Частный сектор даёт не только капитал, но и инновации. А главное - три составляющих: экспертизу, эффективность и реализацию", - подчеркнул он.

Дасгупта добавил, что усилия АБР по развитию рынков в этом направлении уже демонстрируют позитивную динамику, а дальнейшее партнёрство с бизнесом будет иметь решающее значение для ускорения прогресса.

"Работа, которую мы ведём совместно по развитию рынков, чрезвычайно позитивна. И нам очень важно наблюдать, как будет развиваться этот процесс", - отметил он.