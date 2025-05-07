Пакистан поблагодарил Китай за самолеты с новейшим вооружением.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Минобороны Пакистана в соцсети Х.

"Спасибо, Китай, за то, что вооружил ВВС Пакистана самолетами с PL-15 (китайская ракета класса "воздух-воздух" большой дальности с активным радиолокационным наведением).

Небо над Южной Азией послало миру сообщение - 6 индийских самолетов сбиты.

А теперь приготовьтесь к мировому спросу", - заявило ведомство.