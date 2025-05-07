https://news.day.az/world/1750937.html Пакистан поблагодарил Китай Пакистан поблагодарил Китай за самолеты с новейшим вооружением. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Минобороны Пакистана в соцсети Х. "Спасибо, Китай, за то, что вооружил ВВС Пакистана самолетами с PL-15 (китайская ракета класса "воздух-воздух" большой дальности с активным радиолокационным наведением).
Пакистан поблагодарил Китай
Пакистан поблагодарил Китай за самолеты с новейшим вооружением.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Минобороны Пакистана в соцсети Х.
"Спасибо, Китай, за то, что вооружил ВВС Пакистана самолетами с PL-15 (китайская ракета класса "воздух-воздух" большой дальности с активным радиолокационным наведением).
Небо над Южной Азией послало миру сообщение - 6 индийских самолетов сбиты.
А теперь приготовьтесь к мировому спросу", - заявило ведомство.
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