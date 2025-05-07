https://news.day.az/politics/1751077.html Пашинян снова закатил истерику в парламенте - ВИДЕО Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова закатил истерику в парламенте страны. Как передает Day.Az, кадры с неоднозначным поведением премьера распространяют армянские СМИ. Пашинян вышел из себя во время правительственного часа в парламенте после вопроса оппозиции о размерах коррупции. "Заткнись и приткнись на месте!
Пашинян снова закатил истерику в парламенте - ВИДЕО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова закатил истерику в парламенте страны.
Как передает Day.Az, кадры с неоднозначным поведением премьера распространяют армянские СМИ.
Пашинян вышел из себя во время правительственного часа в парламенте после вопроса оппозиции о размерах коррупции.
"Я запру вас всех в подвале СНБ! Заткнись! Сядь на место! Не нервируйте меня... Вы шпионы и пятое колесо", - кричал Пашинян.
Началась перепалка между представителями власти и оппозиции, заседание было на время прервано.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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