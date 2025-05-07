Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова закатил истерику в парламенте страны.

Как передает Day.Az, кадры с неоднозначным поведением премьера распространяют армянские СМИ.

Пашинян вышел из себя во время правительственного часа в парламенте после вопроса оппозиции о размерах коррупции.

"Я запру вас всех в подвале СНБ! Заткнись! Сядь на место! Не нервируйте меня... Вы шпионы и пятое колесо", - кричал Пашинян.

Началась перепалка между представителями власти и оппозиции, заседание было на время прервано.

Представляем вашему вниманию эти кадры: