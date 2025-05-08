Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама посетил Аллею шехидов

Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам 8 мая посетил Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высокий гость отдал дань уважения памяти героических сынов и дочерей Родины, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем Генеральному секретарю То Ламу, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.