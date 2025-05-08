https://news.day.az/politics/1751154.html Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама посетил Аллею шехидов - ФОТО Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам 8 мая посетил Шехидляр хиябаны.
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама посетил Аллею шехидов - ФОТО
Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам 8 мая посетил Шехидляр хиябаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высокий гость отдал дань уважения памяти героических сынов и дочерей Родины, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
Затем Генеральному секретарю То Ламу, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.
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