https://news.day.az/officialchronicle/1751089.html От имени Президента Ильхама Алиева дан государственный прием в честь Генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама 7 мая в Баку, во дворце "Гюлистан", от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой был дан государственный прием в честь Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Но Фон Ли.
От имени Президента Ильхама Алиева дан государственный прием в честь Генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама
7 мая в Баку, во дворце "Гюлистан", от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой был дан государственный прием в честь Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Но Фон Ли.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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