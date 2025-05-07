От имени Президента Ильхама Алиева дан государственный прием в честь Генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама

7 мая в Баку, во дворце "Гюлистан", от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой был дан государственный прием в честь Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Но Фон Ли.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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