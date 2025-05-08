Азербайджан и Туркменистан обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству

8 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, министры обсудили актуальные вопросы, связанные с укреплением сотрудничества между двумя странами по текущей повестке дня. Министры выразили уверенность в том, что исторически сложившиеся между двумя народами традиционные дружеские и братские связи будут и впредь развиваться на основе партнерских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Была отмечена важность политического диалога на уровне глав государств, обмена взаимными визитами, а также межправительственных консультаций в развитии отношений между двумя странами.

Министры также обсудили вопросы региональной безопасности, сотрудничества в рамках международных организаций и Каспийского моря.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями, в том числе по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.