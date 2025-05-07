Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама предложил пять пунктов для реализации положений, отраженных в Совместном заявлении

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил пять пунктов для реализации положений, отраженных в подписанном сегодня Совместном заявлении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первым пунктом Генеральный секретарь назвал активизацию связей и контактов на всех уровнях - по линии партий, государств, парламентов, между регионами. По его словам, во-вторых, необходимо активизировать торгово-экономическое сотрудничество посредством Межправительственной комиссии. "Мы должны активизировать связи в области обороны и безопасности, обмениваться опытом в таких областях, как информация и борьба с транснациональной преступностью, киберпреступностью", - добавил Генеральный секретарь.

Подчеркнув, что четвертым пунктом является расширение сотрудничества в области культуры, спорта и туризма, образования, общения между людьми и межрегионального сотрудничества, То Лам также отметил: "В-пятых, необходимо обмениваться мнениями и позициями по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес, активно содействовать, поддерживать друг друга в таких форматах, как ООН, Движение неприсоединения и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии".