https://news.day.az/officialchronicle/1751000.html Состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и Генеральным секретарем То Ламом в узком формате - ФОТО Состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в узком составе.
Состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и Генеральным секретарем То Ламом в узком формате - ФОТО
Состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в узком составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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