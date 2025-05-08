АБР заинтересован в новых транспортных инициативах в Азербайджане

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен", действующего в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), Вусал Асланов встретился с делегацией во главе с директором энергетического сектора по новым отраслям Азиатского банка развития (АБР) Синди Тиянко.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", встреча была проведена для обсуждения перспектив развития новых целей деятельности бакинского метро и определения направлений совместного сотрудничества.

"В ходе обсуждений были определены три основных направления, которые включают разработку новой концепции обеспечения энергоэффективности, эффективной эксплуатации инфраструктуры метрополитена, достижения эффективности с помощью прогрессивных технологий, включая искусственный интеллект и принятие решений на основе данных.

На встрече также была достигнута договоренность о поэтапных шагах. Мероприятия, которые будут реализованы, будут включать в себя технико-экономическое обоснование и реализацию новых проектов, подготовленных Бакинским метрополитеном. Отметим, что до конца 2025 года планируется начать совместную деятельность по нескольким направлениям", - говорится в сообщении ЗАО.