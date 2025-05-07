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Обнародован график поездов Баку-Сумгайыт-Баку на 9 мая

ОАО "Азербайджанские железные дороги" опубликовало расписание поездов на 9 мая по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку. Как передает Day.Az в компании сообщили, что в связи с тем, что 9 мая является выходным днём, движение поездов будет осуществляться по графику, предусмотренному для субботы.